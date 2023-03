Mehrheit für Antrag der FDP Geldern plant Partnerschaft mit Ukraine

„Der russische Angriff auf die Ukraine findet mit unverminderter Härte statt und fordert jeden Tag neue Opfer. Die Hilfsbereitschaft und das Engagement der Gelderner Bürgerinnen und Bürger war von Tag 1 der russischen Invasion an hoch. Ehrenamtlich wurden Hilfstransporte, Spendensammlungen und Events organisiert“, berichtet Straub. „Die FDP-Fraktion und ich ganz persönlich sind für dieses ungeheure Engagement der Bürgerinnen und Bürger sehr dankbar. In der Schaffung einer Städtepartnerschaft sehen wir nicht nur eine Festigung der Hilfen, sondern auch ein Zeichen der Solidarität unserer Stadtgesellschaft mit den Menschen in der Ukraine.”