Innenstadtbelebung führt zu Diskussionen in Geldern : After-Work-Party in Planung

Die Grünen haben sich einen Feierabendmarkt im Stile des Wochenmarkts vorgestellt. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Geldern Die Grünen in Geldern hatten sich einen Feierabendmarkt gewünscht. Daraus geworden ist eine Event-Gastronomie mit etwas Kultur. Nicht alle Fraktionen sind abgeneigt.

Gut möglich, dass die Stadt Geldern demnächst einen neuen In-Treff bekommt. Von einer „After-Work-Party ohne Eis“ war im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing die Rede. Citymanagerin Valerie de Groot stellte bereits zwei Termine in Aussicht: im Mai und im September. Bevorzugt an einem Freitag. Auf dem Marktplatz. Zwischen 18 und 22 Uhr. Mit Essen und Trinken aus der Region. Mit Straßenmusikern und einer Ausstellungsfläche für Künstler. Die Sache hat nur einen Haken: Es ist nicht das, was sich die Grünen unter einem Feierabendmarkt vorgestellt haben.

Was sie mit ihrem Antrag eigentlich bezwecken wollten, war ein klassischer Markt, der es den Bürgern erlaubt, zu einer anderen Zeit einzukaufen, als dies auf dem Wochenmarkt der Fall ist. Eine Umfrage der Wirtschaftsförderung unter den Beschickern habe allerdings ergeben, dass niemand bereit war, sich an einem Freitagabend auf den Gelderner Markt zu stellen, um seine Waren zu verkaufen. „Kein Wunder, dass alle Beschicker ablehnen, wenn sie hören, dass sie mehr arbeiten sollen“, meinte Grünen-Ratsmitglied Stefan Kierek. „Aber der Grundgedanke war ja, dass wir die Innenstadt stärken und eine Konkurrenz zum Online-Geschäft aufbauen wollen.“ Seiner Meinung nach müsse man den Marktbeschickern finanziell unter die Arme greifen, um sie nach Geldern zu locken.

Auch für die SPD geht der Vorschlag der Wirtschaftsförderung in eine falsche Richtung. Der Fraktionsvorsitzende Andreas van Bebber nannte es eine „Straßenparty light“ – und das zweimal im Jahr. „Wir weichen von dem eigentlichen Konzept ab“, sagte er. „Das war nicht das, was wir meinten, als wir davon gesprochen haben, mehr Kunst und Kultur in die Innenstadt bringen zu wollen.“ Es scheint auch nicht unbedingt das zu sein, was die Stadt will. Aber, wie Wirtschaftsförderer Lucas van Stephoudt klarzumachen versuchte: Die Ablehnung der Marktbeschicker hätte zu diesem Konzept geführt, nicht umgekehrt. Er sei weiterhin bereit, es mit dem alten Konzept zu versuchen und auch Marktbeschicker außerhalb von Geldern anzusprechen. Er war sich nur nicht sicher, ob er damit Erfolg haben wird.

Doch es gab auch Zustimmung: Ortsbürgermeister Walter Schröder lobte das überarbeitete Konzept. Er könne sich nicht vorstellen, dass jemand abends in die Innenstadt komme, um mit einem Fünf-Kilo-Sack Kartoffeln nach Hause zu gehen. „Kulinarische Genüsse in Verbindung mit Kunst – ich muss sagen, diese Vorstellung gefällt mir.“ Auch für Fred Backus, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender, geht das Konzept in die richtige Richtung. „Ich hätte mir allerdings schon ein paar konkretere Ausstellernamen gewünscht“, sagte er. „Die erste Veranstaltung soll ja im Mai stattfinden.“