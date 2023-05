Sechs Euro für eine Bratwurst So viel Geld bezahlt man auf der Pfingstkirmes

Geldern · Schon vor der Pfingstkirmes in Geldern war klar: Die Bierpreise bleiben stabil. Wer aber die meisten Attraktionen fahren will, muss tief in die Tasche greifen.

28.05.2023, 13:15 Uhr

Für einen halben Meter Bratwurst muss man auf der Pfingskirmes sechs Euro zahlen Foto: Heinz Spütz

Von Heinz Spütz