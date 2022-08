Perserkatze Chantal in Geldern gestohlen : „Täter muss Insider-Informationen gehabt haben“

Die Perserkatze Chantal wurde beim Einbruch in der Nacht vom 4. auf den 5. August entwendet. Foto: Katzenbesitzer

Geldern-Veert Das war dreist: Während die Besitzer unten in ihrem Haus in Geldern saßen, brachen in der ersten Etage Diebe ein. Sie nahmen neben Schmuck und einem Bild auch Perserkatze Chantal mit. Kannten die Täter das Tier?