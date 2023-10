Senior in Geldern war zum zweiten Mal Opfer 87-Jähriger zahlt nach Schockanruf mehr als 10.000 Euro

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 87-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag einen Anruf bekommen. Am Telefon wurde dem Senior erzählt, dass seine Tochter von der Polizei festgenommen worden sei. Für den 87-Jährigen war das natürlich ein echter Schock. Diese besondere emotionale Situation nutzten die Betrüger schamlos aus. Der Anrufer erzählte, dass die Tochter ins Gefängnis müsse. Die Untersuchungshaft könne nur abgewendet werden, wenn der Mann Bargeld zahle. Es ging um eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich, also um mehr als 10.000 Euro.