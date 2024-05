Ärgernis in Geldern-Walbeck Diebe stehlen nun auch das Ersatz-Ortsschild

Es ist schon wieder passiert. Vor drei Monaten hatte der Gelderner Bauhof ein Ersatz-Ortsschild am Walbecker Kastellweg aufgestellt, nun wurde auch dieses in der Nacht von Pfingstsamstag auf Pfingstsonntag entwendet. Das Schild wurde im Februar dieses Jahres aufgestellt, weil dem Bauhof der Stadt die Walbecker Ortsschilder ausgegangen waren. Zuvor wurde das Walbecker Ortsschild, das am Ende des Kastellweges steht, innerhalb von einem guten Jahr dreimal entwendet.