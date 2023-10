Notfall im Clemens-Hospital Geldern Die Chance auf ein neues Leben

2014 wagt der junge Mann einen wichtigen Schritt. Ermutigt durch den Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Nierenheilkunde und Bluthochdruckerkrankungen, Andreas Fußhöller, entschied er sich für die Heimhämodialyse. „Die Heimhämodialyse befreit die Patientinnen und Patienten nicht von der Behandlung. Sie ermöglicht ihnen aber, sie zu Hause durchzuführen und so mehr am Familienleben teilzuhaben“, so Fußhöller. Vorher musste Bongarts lernen, das Dialysegerät selbstständig zu betreiben. Seine Frau war dabei immer an seiner Seite. Auch die gemeinsame Wohnung musste für die Dialyse zu Hause etwas umgebaut werden, da die Voraussetzungen – anders als bei der Bauchfelldialyse – etwas komplexer sind. Doch der Einsatz hat sich gelohnt. „Endlich konnten Katja und ich die Abende gemeinsam verbringen. Dass ich dabei an der Maschine hing, hat uns kaum gestört“, erinnert sich Bongarts rückblickend.