Angebot in Geldern Offener Austausch beim Elterncafé an der Gesamtschule Geldern

Seit einem Jahr bietet die Gesamtschule Geldern regelmäßig in den Räumlichkeiten der Schule gemeinsame Treffen in Form von Elterncafés an. In dem Elterncafé können die Eltern ihre Anliegen und Fragen direkt an die Schulleitung und die Lehrkräfte richten. Die Themen waren breit gefächert, es wurden unter anderem die Neueinstellungen zum 1. Mai und die außerschulischen Aktivitäten besprochen.