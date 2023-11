Unternehmerin mit großem sozialen Engagement Geldern trauert um Christel Stibi-Bergmann

Gelebter katholischer Glaube und soziales Engagement haben schon ihre Eltern ihr vorgelebt. Den Grundstein für das Familienunternehmen in Geldern hatte 1896 ihr Großvater Heinrich gelegt. „Möbel Bergmann“ wurde unter Hans und Grete Bergmann zu einer Möbelfabrik, die zunächst am Nordwall stand und dann zum Güterbahnhof verlagert wurde. Vor allem mit Spinden für die Bundeswehr expandierte das Unternehmen. Als einzige Tochter ließ sich Christel Stibi sicherlich auch von ihrem Verantwortungsgefühl beeinflussen, als sie sich entschied, doch nicht Lehrerin zu werden. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften – in Freiburg, München und Kön. Zur Promotion ging es in die Schweiz nach Fribourg. Eine Laufbahn, die in ihrer Generation kaum selbstverständlich war, ebenso wie, dass sie schon 1954 ihren Führerschein hatte. Mit ihrem Mann Klaus übernahm sie das Unternehmen – bis zur Entscheidung, das Unternehmen angesichts geänderter Rahmenbedingungen zu schließen. 1981 endete die Firmengeschichte – ohne Insolvenz, sauber liquidiert und geschlossen, wie Christel Stibi betont. Klaus Stibi starb 1989.