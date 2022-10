Ende eines Publikumsrenners : Geldern nimmt Abschied vom Werbering-Gutschein

Martin Kempkens mit den alten Gutscheinen. Sie sollten schnell eingelöst werden. Die Zukunft gehört der digitalen Lösung. Foto: Gisela Grabowski

Geldern Zum Jahresende 2023 verfallen die Guthaben. Im November 2020 wurden sie durch den digitalen Stadtgutschein Geldern abgelöst. Vorteil: Er kann centgenau eingelöst werden.

Er war ein absoluter Publikumsrenner, der Werbering-Gutschein in Geldern. Jahrzehntelang durfte er als Geschenk auf keiner Feier fehlen. Schließlich bot er so viele Möglichkeiten der Einlösung in vielen Werbering-Mitgliedsgeschäften. Aber alles endet einmal und so auch der Werbering-Gutschein, der bekanntlich im November 2020 durch den digitalen Stadtgutschein Geldern abgelöst wurde. Um auch wirtschaftlich einen Abschluss machen zu können, bittet der Werbering Geldern alle Bürgerinnen und Bürger darum, noch nicht eingelöste Werbering-Gutscheine möglichst bald zu nutzen. Aus rechtlichen Gründen wurde das Ende der Gültigkeit nun einheitlich auf den 31. Dezember 2023 festgelegt.

„Wir gehen davon aus, dass noch eine ganz Menge Gutscheine im Umlauf sind beziehungsweise irgendwo im Schrank oder in der Schublade liegen“, so Karla Leurs, eine der Vorsitzenden der Händlergemeinschaft. „Die Vorweihnachtszeit bietet sich besonders gut an, die alten Schätzchen endlich mal einzulösen“, ergänzt Martin Kempkens, ebenfalls einer der Vorsitzenden. Die Mitgliedsgeschäfte werden die Werbering-Gutscheine also noch etwas länger als ein Jahr annehmen.

Für das aktuelle Weihnachtsgeschäft empfiehlt der Werbering als Geschenk den Stadtgutschein Geldern, der den Vorteil hat, dass er centgenau in Teilbeträgen eingelöst werden kann. Man kann ihn in den Verkaufsstellen bei der Volksbank und der Sparkasse in Geldern sowie im Modegeschäft Barbara Valkysers oder auch im Swertz Hagebaumarkt erwerben. Immer beliebter ist auch der Online-Kauf unter www.geldern-lokal.de. Rückfragen zum Gutschein beim Werbering unter info@werbering-geldern.de oder 0173 89 78 604.

(RP)