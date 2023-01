Bauarbeiten beginnen am Dienstag Walbeck: Neugestaltung der Straelener Straße

Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am kommenden Dienstag, 17. Januar, und sollen innerhalb von vier Wochen fertiggestellt sein. „Vorausgesetzt, es tritt keine witterungsbedingte Verzögerung ein“, sagt Statetzny. Betroffen ist von den Bauarbeiten auch die Buslinie 35, die zwischen Walbeck und dem Gelderner Bahnhof hin und her pendelt. Einige Fahrten werden über Auwel und Holt nach Straelen - und zurück - fortgeführt. Die Haltestelle „Flutweg“ in Walbeck wird wegen der nun anstehenden Bauarbeiten in Fahrtrichtung Geldern zur Kleinbahnstraße in Höhe Hausnummer 15 und in Fahrtrichtung Straelen zur Kleinbahnstraße in Höhe Hausnummer 16 verlegt. Um einen raschen Bauablauf zu gewährleisten, werden die Arbeiten unter Vollsperrung der Straße durchgeführt – eine Ausnahme besteht für Anlieger. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Stratmans aus Geldern.