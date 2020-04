Streit über Zukunft von RW Geldern : Neue Idee für Heimat von Rot-Weiß Geldern

Das Gelderland-Stadion aus der Vogelperspektive. Foto: Gerhard Seybert

Geldern Die Gelderner SPD möchte unter anderem das Gelderlandstadion in einen Kunstrasenplatz umwandeln. Rot-Weiß Geldern soll den bisherigen Kunstrasenplatz Am Holländer See bekommen, ebenso ein neues Vereinsheim.

Die Gelderner SPD-Fraktion hat einen neuen Entwurf für die künftige Sportanlage von Rot-Weiß Geldern Am Holländer See präsentiert. Der Vorschlag soll in der nächsten Sportausschuss-Sitzung beraten werden. Zudem beantragt die SPD eine zügige Beschlussfassung.

Über die Sportplatz-Situation „Am Holländer See“ wird seit Monaten diskutiert, weil RW Geldern in Zukunft einen neuen Standort braucht. Der Aschenplatz am Brühl, die jetzige Heimat von RW, fällt künftig weg, weil auf dem Gelände Wohnraum entstehen soll. Viele Varianten wurden bereits für das Areal Am Holländer See, wo der GSV zuhause ist, diskutiert. Bislang aber ergebnislos.

Um sowohl die Interessen des GSV als auch die von Rot-Weiß angemessen zu berücksichtigen, plant die SPD nun Folgendes: Der Naturrasen im Gelderlandstadion soll in einen Kunstrasenplatz umgewandelt und künftig vom GSV und den Schulen genutzt werden. Zudem soll die dortige Leichtathletik-Anlage modernisiert werden, um auch den künftigen Anforderungen im Schulsport gerecht zu werden.

Außerdem sollen im vorderen Bereich des Geländes, schräg neben dem Haus des Platzwarts, 60 bis 70 neue Park- und Fahrradstellplätze entstehen. „Der Bedarf an Parkplätzen ist, unabhängig von der aktuellen Sportplatzdiskussion, schon lange gegeben, sei es für Veranstaltungen Am Holländer See, wie das Geldernsein-Festival, Wochenendbesucher oder im Hinblick auf den Wohnmobilstellplatz“, sagt Jörg Grahl von der SPD-Fraktion.

Der bisherige Kunstrasenplatz Am Holländer See soll nach dem SPD-Antrag an RW Geldern „übertragen“ werden. Zudem soll dort ein neues Vereinshaus für RW inklusive Parkplätzen entstehen sowie die Erschließung von der Krefelder Straße erfolgen. Der jetzige Vorschlag sei auch mit Rot-Weiß diskutiert worden. „Sie finden ihn gut“, sagt Grahl.

Die SPD möchte, dass „die Zeit der ergebnislosen Gespräche jetzt beendet und es endlich konkret wird“, sagt Grahl. Vor allem im Hinblick auf die geplante Wohnbebauung am Brühl. „Da dürfen wir jetzt keine weitere Zeit verlieren.“ Aus Sicht der SPD sei das Projekt am Brühl nämlich eine „ganz wichtige Angelegenheit, da wir seit Jahren zu wenig bezahlbaren Wohnraum in Geldern haben“, sagt Grahl. Die Politik müsse der Verwaltung deshalb jetzt mit auf den Weg geben, was am Brühl langfristig passieren soll. Vorher müsse aber erst die Sportplatz-Problematik abschließend gelöst sein.