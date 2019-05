Geldern : Neuer Parkplatz am Krankenhaus zum Teil eröffnet

Neuer Parkplatz am Krankenhaus zum Teil eröffnet

Geldern Ein Teil des neuen Parkplatzes am St.-Clemens-Hospital ist bereits jetzt geöffnet. Hier kann derzeit noch kostenlos geparkt werden.

(RP) Ein Teilbereich des neuen Parkplatzes am St.-Clemens-Hospital in Geldern steht seit Mittwoch zur Verfügung. Da die Bauarbeiten schneller vorangehen als geplant, sei eine Eröffnung schon jetzt möglich gewesen, heißt es von den Stadtwerken. Es handele sich zunächst um ein Provisorium. Deshalb sei bei der Nutzung auch Vorsicht geboten: Die Beleuchtung müsse noch installiert und die Pflanzbeete fertiggestellt werden. Die Parkfläche ist über den bestehenden Parkplatz links von der Clemensstraße erreichbar. Zufahrten und Fahrwege sind ausgeschildert.

Der Parkraum am Krankenhaus ist bereits seit mehreren Jahren ein Problem. Das Kuratorium der Stiftung St.-Clemens-Hospital Geldern hatte die Erweiterung und Parkplatzbewirtschaftung der gesamten Anlage an die Stadtwerke Geldern vergeben. Derzeit befinden sich die neuen Stellflächen im Bau. Wenn im Herbst alles fertig ist, werden 660 Parkplätze zur Verfügung stehen. Bis zur Fertigstellung der Parkplätze am Krankenhaus ist die Nutzung kostenlos, danach werden Gebühren fällig: 70 Cent pro Stunde, höchstens drei Euro pro Tag.