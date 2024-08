Issumer Straße in der Innenstadt Neues Tauchgeschäft in Geldern eröffnet

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie die schillernde Welt unter Wasser aussieht, der sollte Junior Morris in seinem neuen Laden in Geldern besuchen. Der 63-Jährige taucht nicht nur seit vielen Jahren selber und kann darüber erzählen sondern bietet auch Tauchkurse an. Außerdem gibt es in seinem Geschäft an der Issumer Straße alles, was das Taucherherz höher schlagen lässt, angefangen von Tauchermasken und Schnorcheln bis hin zu bunten Rucksäcken, die auch für Reiter, Biker und Skifahrer interessant sein dürften, weil sie eng am Körper liegen und ein Drei- oder Vier-Punkt-System haben, damit nichts verrutscht.