St.-Clemens-Hospital Geldern Klinik bekommt neuen CT mit künstlicher Intelligenz

Nun steht zunächst der Tausch des alten Geräts gegen das neue an. „Das wird ein paar Wochen dauern“, sagt Kremer. Zwischen Donnerstag, 25. Juli, und Dienstag, 27. August, wird das alte CT-Gerät ab- und das neue aufgebaut. „Um weiterhin die vollständige Versorgung der Region mit der CT-Diagnostik sicherzustellen und auch in dieser Übergangszeit unseren Patientinnen und Patienten eine vollständige Untersuchung anzubieten, haben wir für diesen Zeitraum einen mobilen CT angemietet“, sagt der Leiter des Radiologischen Instituts. Dieser wird in einem Container unmittelbar vor dem Zugang zum Radiologischen Institut im Bereich der Liegend-Anfahrt der Zentralen Notaufnahme (ZNA) des St.-Clemens-Hospitals untergebracht.