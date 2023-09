Neben Kik in der Innenstadt Neuer arabischer Imbiss in Geldern eröffnet

Auch wenn sich im Hintergrund die Drehspieße drehen – eines macht Shenouda Henein Sabaa deutlich: „Es gibt alles, aber keinen Döner.“ Henein Sabaa ist Besitzer des neuen Imbiss’, der neben Kik in Geldern ist, also an der Ecke, an der sich die Gelderstraße und die Südgasse kreuzen. Damit ist er mitten in der Stadt, und das ist auch gut so. Der gebürtige Ägypter hofft auf jede Menge Laufkundschaft, die – vom Duft angezogen – in seinen Laden kommt und seine arabischen Gerichte probiert.