Das Bügerbüro der Stadt Geldern informiert Neue Regelungen zum Kinderreisepass und Führerschein

Zum neuen Jahr wurde der Kinderreisepass abgeschafft – so hatte es der Bundestag im vorigen Sommer beschlossen. Änderungen gibt es auch bei den Kosten für den biometrischen Reisepass sowie für Führerscheininhaber der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970. Was sich seit dem 1. Januar geändert hat, darauf weist die Stadt Geldern jetzt noch einmal hin.



Kinderreisepass „Seit Jahresanfang werden neue Kinderreisepässe nicht mehr ausgestellt und auch nicht mehr verlängert“, informiert Vanessa Verhulsdonk, Leiterin des Teams Bürgerbüro der Stadt Geldern. Seit diesem Jahr brauchen Kinder für Reisen außerhalb der EU einen normalen Reisepass samt Chip. Reisepässe für Kinder kosten künftig 37,50 Euro statt 13 Euro. Diese gelten dafür allerdings auch (maximal) sechs Jahre – und nur dann, wenn sich das Aussehen des Kindes nicht so sehr verändert, dass es nicht zweifelsfrei identifiziert werden kann.