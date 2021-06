Lokale Unternehmen in Geldern : Kfz-Werkstatt im Nierspark eröffnet

Christian und Gaby Ronczka in den neuen Geschäftsräumen des Meisterbetriebs am Nierspark. Foto: Bianca Mokwa

Geldern Von 550 auf 650 Quadratmeter ist das Familienunternehmen gewachsen. Neben Leihwagen gibt es für Werkstattkunden nun auch Leihfahrräder.

Der Kfz-Meisterbetrieb ist vom Harttor 41 an den neuen Standort umgezogen. Noch weiß das Navi das nicht. Das leitet Kunden ein paar hundert Meter weiter zum Berufskolleg in der Nachbarschaft. „Google ist informiert“, sagt Kfz-Meister Christian Ronczka. Der Betrieb läuft bereits am neuen Standort. An der alten Geschäftsstelle werden Kunden über den Umzug informiert. 2016 hatte Ronczka sich dort selbstständig gemacht. Fast sechs Jahrzehnte drehte sich dort alles um Autos und Reparaturen. Nun werde der Werkstatt-Komplex angerissen und mache Wohnbebauung Platz, erklärt Ronczka.