Umleitung wird wenig angenommen Plötzlich Verkehrschaos in Veert

Auf der sonst so ruhigen Veerter Dorfstraße rauscht es plötzlich. Auto um Auto fährt dort entlang, plötzlich auch ein Lkw, kurz staut es sich sogar. Zwischen der Autokolonne fährt ein Schulkind auf seinem Fahrrad. „Gerade für die Kinder ist das hier sehr gefährlich. Das kann so nicht weitergehen“, sagt Jutta Manten, die mit ihrem Handy die oben beschriebene Szene gefilmt hat. Die Veerterin wohnt am Olvengraben, der direkt an die Dorfstraße grenzt. Und ist genervt. „Die Veerter Dorfstraße ist für so einen Verkehr nicht ausgelegt. Und die Lkw donnern hier im Minutentakt durch. Es ist wirklich schrecklich“, sagt sie.