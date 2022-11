„La Piccola Napoli“ - Rezepte aus Neapel Nachfahre von Pizza-Erfinder eröffnet Restaurant in Geldern

Der Name verpflichtet. Wenn Salvatore Esposito, von Freunden und Stammgästen auch „Salva“ gerufen, in seiner neuen Gaststätte an der Issumer Straße eine Pizza in den Ofen schiebt, erwartet man zurecht Besonderes. Das liegt an der langen Familientradition. Die Pizza wurde 1889 von seinem Vorfahren Raffaele Esposito in Neapel erfunden, sagen zumindest viele Quellen. Und Salvatore Esposito legt viel Wert darauf, in seinem „La Piccola Napoli“ nur Gerichte im süditalienischen Stil und gern nach Rezepten der Großeltern zu servieren.