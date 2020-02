Autofahrer sollen aufpassen : Schranken schützen Kröten auf der Wanderung

GELDERN (RP) Feuchter Boden und steigende Temperaturen, das heißt: Amphibien werden aktiv, Kröten, Frösche und Molchen machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Ihr größtes Problem ist nach wie vor ist das Überqueren von Straßen.

Auch die Stadt Geldern weist Autofahrer an bestimmten Stellen im Stadtgebiet auf die wandernden Kröten hin, zum Beispiel an der Vernumer Straße in der Nähe des Landwehrbaches sowie am Grünen Weg, am Deckersweg, am Bartelter Weg, am Droyenweg und an der Waltersheide. „Vor allem Gewässer mit angrenzenden Waldgebieten sind wichtig für Amphibienpopulationen. Dazu gehören im Gelderner Stadtgebiet insbesondere die Fleuthkuhlen, der Heitkampsee und der Welbers See sowie kleine Gewässer an der Verumer Straße, auf der Boeckelt und am Grünen Weg“, sagt Doris Schreurs von der Umweltschutzstelle im Gelderner Rathaus.