Aktion für neue Mitglieder Nabu sucht Unterstützer für Natur- und Artenschutzprojekte

In den kommenden Wochen wird ein Werbeteam des Nabu durch die verschiedenen Kommunen im Kreis Kleve gehen. Dabei handelt es sich um Studenten, die sich bei einer vom Nabu beauftragten Agentur beworben haben, um für eine gemeinnützige Organisation Mitglieder zu gewinnen. Die Studenten sind an ihrer Kleidung mit dem Nabu-Logo und dem mitgeführten Werberausweis erkennbar. Sie dürfen kein Bargeld annehmen. „Naturschutz kostet Geld und unsere Aktivitäten benötigen dafür viele neue Unterstützer. Deshalb hoffen wir, dass zu den jetzigen Mitgliedern des Nabu in der Region möglichst viele neue hinzukommen. Mit einer Mitgliedschaft stärken sie den Verband und geben dem Nabu ihre Stimme. Ein Mitglied entscheidet über die Ausrichtung der Arbeit mit und kann in den Gruppen aktiv werden“, so Monika Hertel.