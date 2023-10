Autorin Alexa Willems ist in Geldern zu Gast Musikalische Lesung im Refektorium

Zur Autorin: Alexa Willems, Jahrgang 1970, tauchte zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn in die Bankenwelt ein, erreichte dort innerhalb weniger Jahre die Führungsetage und wurde Teil von Entscheidungsgremien. Eine schwere Erkrankung brachte sie in Berührung mit der Logotherapie von Viktor E. Frankl, dessen sinnzentrierter psychotherapeutischer Ansatz sie faszinierte. Ihr Studium der Logotherapie und Existenzanalyse absolvierte sie in Tübingen, Innsbruck und Wien, dort unter anderem am renommierten Viktor-Frankl-Zentrum. Seit 2012 ist sie als Diplom-Logotherapeutin selbstständig und begleitet Menschen in den Bereichen Prävention, Coaching und (Natur-)Therapie. Am 31. März zeigte der WDR in Frau TV einen Bericht über Alexa Willems und ihren besonderen Lebensweg.