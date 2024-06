Veranstaltung für Mütter Mama geht tanzen in Geldern – “Nett, freundlich, nicht aggressiv“

Are you ready?“ Laserlichter zeichneten ein buntes Farbmuster in der Main-Hall und schon dröhnten die Bässe. Da ließen sich die Frauen auf der Tanzfläche nicht zweimal bitten. Die Arme schnellten hoch bei Songs wie „Let’s get loud“ und den Refrain von „Daylight in your eyes“ sangen gefühlt alle mit. „Mama geht tanzen“ hieß es bereits am frühen Abend in der Gelderner E-Dry.