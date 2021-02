Geldern : Müll blieb am Montag stehen

Geldern Wegen nicht geräumter Straßen konnte die Firma Schönmackers die gelben und grauen Tonnen aus den Abfuhrbezirken 1 und 2 nicht abholen. Nachfahrten wird es nicht geben.

Wie die Firma Schönmackers mitteilte, konnten am Montag in den Abfuhrbezirken 1 (Kapellen, Geldern-Nord, Veert A) und 2 (Hartefeld, Vernum, Geldern-Ost Barbaraviertel) nicht alle gelben und grauen Tonnen geleert werden. Laut Schönmackers seien viele Nebenstraßen aufgrund der Witterungsverhältnisse noch nicht befahrbar gewesen. Auch werde es keine gesonderten Nachfahrten geben.

Die nächsten Leerungen der gelben und grauen Tonnen in den Bezirken 1 und 2 sind am 8. März. Dann dürften neben die Tonnen auch gelbe Säcke sowie die bei der grauen Tonne zulässigen Restmüllsäcke gestellt werden.

Gelbe Säcke sind zurzeit ausnahmsweise ohne Berechtigungskarte beim Gelderner Wertstoffhof oder an der Infotheke im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich. Ein Termin zur Abholung ist nicht erforderlich. Die speziellen Restmüllsäcke sind kostenpflichtig am Wertstoffhof sowie beim Rewe-Markt (Geldern und Walbeck), bei Kaufland und bei Baufuchs Vos erhältlich. Die Stadt Geldern bittet die Bürgerinnen und Bürger, Mülltonnen sowie Müllsäcke, die schon an die Straße gestellt oder gelegt wurden, bis zur nächsten Leerung zurückzuholen.

Die nächste Leerung des Biomülls in den Bezirken 1 und 2 ist am 1. März, in den Bezirken 3 und 4 am 3. März. Wie Schönmackers zudem mitteilte, könne der Änderungsdienst von Schönmackers diese Woche keine Anfragen entgegennehmen und keine Reklamationen zu teilentleerten Gefäßen bearbeiten.