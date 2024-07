Neue Spargelprinzessin in Walbeck Für Monika van Bonn geht ein Traum in Erfüllung

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Monika van Bonn in die Rolle der Walbecker Spargelprinzessin schlüpfen würde. Ihre Oma, Leni Eyckmann, wurde 1949 zur ersten Spargelkönigin des Dorfes erklärt. Ihrer Mutter, Kathi Eyckmann, wurde diese Ehre im Jahr 2003 zuteil, da hieß es dann aber Spargelprinzessin, und Cousine Tina Eyckmann war 2017 an der Reihe. „Es war mein großer Wunsch, in ihre Fußstapfen zu treten“, sagt Monika van Bonn. Das Dumme ist nur: Man kann sich nicht für dieses Amt bewerben. Man wird dazu berufen.