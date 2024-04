Verkaufsoffener Sonntag in Geldern Mobilitätsschau, Reisemobilfest und Trödelmarkt

In Geldern drehte sich alles um Mobilität. Dazu stellten verschiedene Aussteller am Sonntag auf dem Marktplatz ihre Angebote vor. Blickfang war der rote Ferrari, es ging aber auch um den Umgang mit eingeschränkter Mobilität. Der Künstler Ludger Hollmann war als Walking Act „Güstaf & Smoky 41“ unterwegs. Zeitgleich zum Geschehen auf dem Marktplatz gab es auf der Glockengasse Gelegenheit die vielen Trödelstände zu besuchen. Außerdem war verkaufsoffener Sonntag. Bereits am Freitag war das Reisemobilfest gestartet. Zu Spitzenzeiten in der Vergangenheit waren zu dem Fest 200 Camper in die Landlebenstadt gekommen, verriet Rainer Niersmann von der Stadt Geldern.