Tolkien-Tage in Pont Mittelerde zu Gast am Niederrhein

Wenn in Pont wieder Elben an einem vorbeihuschen, wenn Orks gefährlich brüllen oder Zwerge gemütlich auf einer Bank sitzen, dann ist es wieder soweit: Dann sind Tolkien-Tage in Pont. In der Gelderner Ortschaft findet Jahr für das Jahr das nach eigenen Angaben größte Fantreffen zu „Der Herr der Ringe“ und den weiteren Werken des legendären britischen Autors J.R.R. Tolkien. Traditionell starteten die Tolkien-Tage am Freitag mit einem Open-Air-Kino.