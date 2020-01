Gelderner Bürgermeister-Wahlkampf eingeläutet : Mitglieder der SPD und Grünen bestätigen Ulrike Michel

Geldern Ulrike Michel ist am Freitagabend offiziell von den Mitgliedern der SPD sowie den Grünen als Bürgermeister-Kandidatin bestätigt worden. Sie gab auch einen Vorgeschmack auf die Themen, mit denen sie das Rathaus im September erobern möchte.

Die Rechtsanwältin erhielt bei der Aufstellungsversammlung in den Lindenstuben 48 der 54 abgegebenen Stimmen (zwei Nein-Stimmen, vier Enthaltungen). „Ich habe lange überlegt, ob ich kandidieren möchte“, sagte Michel in ihrer Begrüßungsrede, „aber ich glaube an mich, sonst bräuchte ich nicht anzutreten. Und ich tue das, um für alle Gelderner eine gute erste Bürgerin der Stadt zu werden“, sagte sie.

Für Michel war es der offizielle Auftakt in den Kampf um das Bürgermeisteramt. Sie verzichtete zwar (noch) auf direkte Spitzen in Richtung Amtsinhaber Sven Kaiser, gab aber einen Vorgeschmack auf die Themen, mit denen sie im September das Rathaus erobern möchte.

Beim Thema Mobilität hatte Michel auch die Ortschaften im Blick: „Durch Projekte wie den Taxibus müssen wir den Menschen auch künftig ermöglichen, dass sie weiter in ihrem Ort leben können, aber gleichzeitig an die Ortschaften angebunden sind.“

Ein anderes Thema, das ihr am Herzen liege, sei der soziale Wohnungsbau. In Geldern sei das Problem, „dass wir lange keine Wohnungen mehr gebaut haben, die im unteren Preissegment liegen“. Seit 2011 sei in Geldern keine preisgebundene Wohnung mehr errichtet worden. Das Problem: In zehn Jahren falle ein Großteil der preisgebundenen Wohnungen weg, da die Preisbindung ausläuft. Ihre Idee sei ein Erbpacht-Modell: „Wir müssen schauen, dass wir als Kommune versuchen, Grundstücke zu erwerben, die wir dann über Erbpacht zu einem sehr niedrigen Zins an einen Investor weitergeben, sodass dieser günstigen Wohnraum anbieten könnte.“