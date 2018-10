Geldern: Messungen nach Klagen über Raser

RP-Bürgermonitor : Nach Klagen: Mess-Ergebnisse sind da

Anwohnerin Evelyn Cappell an der Stelle, an der die Straße Am Eiland von der Tempo-30-Zone in eine Spielstraße übergeht. Foto: Sina Zehrfeld

Geldern/Veert Anwohner der Straßen „Am Eiland“ in der Gelderner Stadtmitte und der „Veerter Dorfstraße“ kritisierten, dass in ihren Wohnvierteln zu schnell und rücksichtslos gefahren werde. Die Stadt nahm Geschwindigkeitsmessungen vor.

Weiterleiten Drucken Von Sina Zehrfeld

Nach Klagen von Anwohnern der Straßen „Am Eiland“ in der Gelderner Stadtmitte und der „Veerter Dorfstraße“ über zu schnelles und rücksichtsloses Fahren in ihren Wohnvierteln hat die Stadt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In beiden Vierteln sollten Autofahrer eigentlich besonders vorsichtig sein, weil viele Kinder unterwegs sind. Nach ihren Beobachtungen stellt die Stadt nun erste Ergebnisse vor.

Diese sind im Fall der Veerter Dorfstraße recht gut – was die Anwohner vielleicht irritiert, weil es sich nicht mit ihrem Erleben deckt. Zwei verdeckte Messungen hat es dort gegeben. Die erste war in den Ferien von Freitag, 9. bis Samstag, 18. August. „Hier wurde festgestellt, dass 8,9 Prozent der Kraftfahrer die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h überschritten haben. Dementsprechend hielten sich über 90 Prozent an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h“, resümiert die Stadt Geldern.

Info So geht es zum Bürgermonitor Sie haben auch ein Anliegen? Unter Telefon 02831 139270 erreichen Sie montags bis freitags die Redaktion in Geldern, die den Bürgermonitor koordiniert. Sie können aber auch eine E-Mail mit dem Stichwort „Bürgermonitor“ an redaktion.geldern@rheinische-post.de schreiben. Oder aber einen Brief an Rheinische Post, Redaktion Geldern, Markt 12, 47608 Geldern.

Das sei aus der Sicht des Ordnungsamtes zufriedenstellend. Dennoch habe man die Messergebnisse an die Polizei weitergeleitet, „mit der Bitte, dort Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen“.

Die zweite Erhebung war von Freitag, 28. September, bis Freitag, 5. Oktober. „In diesem Messzeitraum hielt sich 1 Prozent der Kraftfahrer nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h“, teilt die Stadt mit, und das sei sogar „überaus zufriedenstellend“.



Dennoch sei der Bereich aber als problematisch bekannt. Man wolle nun ab und an das „Smiley“-Anzeige-Gerät, um die Autofahrer zu sensibilisieren.Der „Smiley“ ist ein Geschwindigkeits-Messgerät, das Autofahrern mit einem lächelnden oder traurigen Gesicht signalisiert, ob sie zu schnell unterwegs sind.

Ergebnisse fürs Gebiet an der Straße „Am Eiland“ in Geldern gibt es nur für ein Teilstück. Dort gibt es ein Tempo-30-Gebiet und eine Spielstraße. Beobachtet wurde vorerst nur die Tempo-30-Strecke, und zwar von Freitag, 6. Juli, bis Mittwoch, 11. Juli.

In diesem Zeitraum ermittelte die Stadt die Geschwindigkeit der Autofahrer auf dem Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen. Von 421 Autos, die in Richtung Vogteistraße fuhren, überschritten 30 die 30er Marke. Das schnellste Fahrzeug fuhr 37, das langsamste 15 Stundenkilometer. Das Durchschnittstempo lag bei 22.