Unternehmen in Geldern Erfolgreich mit Schwefelsäure

Das Bürogebäude gegenüber der Polizei gehört ohne Zweifel zu den außergewöhnlichsten im Nierspark: Im modernen Bau mit viel Glas hat nicht nur der Urheber, Architekt Philipp van der Linde, seine Büros. Am Nierspark 24 befindet sich auch die Adresse der MCW Müller Chemikalien Wertstoffe GmbH. Ein Chemieunternehmen mitten in Geldern? Was hinter dem Unternehmen steckt und wieso es gerade in Geldern zu finden ist, erfuhren jetzt Bürgermeister Sven Kaiser, sein Wirtschaftsförderer Lucas van-Stephoudt sowie Brigitte Jansen, die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, beim Ortstermin mit den beiden Geschäftsführern: Firmengründer Peter Müller und sein Sohn Christian Müller.