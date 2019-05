Besuch auf dem Marktplatz : Martin Schulz spricht in Geldern über Europa

Martin Schulz wird in Geldern zu Gast sein. Foto: dpa/Britta Pedersen

Geldern (RP) Der ehemalige Präsident des EU-Parlaments und Bundeskanzler-Kandidat Martin Schulz (SPD) kommt am Donnerstag, 23. Mai, nach Geldern. Auf dem Marktplatz will er zwischen 14 und 15 Uhr mit den Bürgern ins Gespräch kommen und seine Vision von Europa diskutieren, heißt es in der Ankündigung der SPD Geldern.

