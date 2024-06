Neustart für Gelderner Stadtfest Markus und die Maus kommen zur Straßenparty

Vom 7. bis 9. Juni verwandelt sich die Gelderner Innenstadt zum 48. Mal in eine große Konzert- und Open-Air-Party. „Wir hatten nur ein halbes Jahr Vorbereitungszeit“, erzählt Benedikt May, Geschäftsführer vom Bäderverein Waldfreibad. „Das bedeutet, wir mussten in kurzer Zeit das stemmen, was der Werbering über mehrere Jahrzehnte aufgebaut hat. Wir hoffen trotzdem auf einen nahtlosen Übergang. Aber in manchen Dingen fangen wir bei null an“, so May. Und Rainer Niersmann, Leiter des Kultur- und Tourismusbüros der Stadt Geldern, ergänzt: „Einer der häufigsten Sätze, die wir bei der Vorbereitung zu hören bekommen haben, war: ,Das machen wir wie immer.’ Nur dass wir keine Ahnung hatten, wie es früher gemacht wurde.“