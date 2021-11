Schulleben im Gelderland : Viertklässler werkeln am Berufskolleg in Geldern

Viertklässler werkeln am Berufskolleg in Geldern

Geldern Neben den Informationen, welche Möglichkeiten das Berufskolleg bildet, ging es an diesem Tag vor allem um die Praxis. Die Schüler durften sich einen „heißen Draht“ basteln.

Von Nieukerk ging es für die Viertklässler der Mariengrundschule an „die große Schule“ im Gelderner Nierspark. Das war schon ein besonderer Ausflug. 28 Schüler durften einen Tag lang am Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve tüftelen und werkeln.

Bei der Begrüßung durch Schulleiter Andreas Boland und die stellvertretende Schulleiterin und Projektleiterin Petra Wiese in der Aula des Berufskollegs war die freudige Anspannung schon zu spüren. Die Viertklässer, die teilweise schon mit konkreten Berufswünschen aufwarten konnten, schauten gespannt einen kurzen Film über das Berufskolleg Geldern, in dem das vielfältige Bildungsangebot und die Werkstätten präsentiert wurden. Dann ging es in Kleingruppen in die Werkstätten. Die Besucher konnten sich in den Werkstätten der Holz-, Metall- und Elektroabteilung erproben.