Deutschland siegt in Holland Mannschaft der Gelderner Verwaltung zum Fußballspiel in Venray

Die Paarung Deutschland gegen Holland hat in der Fußballhistorie schon so einige hart umkämpfte Spiele hervorgebracht. Ohne jeglichen Rivalitätsgedanken und äußerst entspannt ging es stattdessen jetzt im Fußballspiel der beiden Betriebsmannschaften der Städte Geldern und Venray (Niederlande) zu. Die Niederländer hatten die Gelderner Verwaltung aufgrund der sogenannten „Nationalen Sportwoche", die in der niederländischen Grenzkommune stattfand, zu einem Freundschaftsspiel nach Venray eingeladen. „Eine schöne Geschichte, die allen Beteiligten viel Freude bereitete“, sagte Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser, der mit seinen Kollegen aus dem Verwaltungsvorstand ebenfalls mit in Venray war.