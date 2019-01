Rettungshubschrauber in Geldern: Mann nach Unfall in Lebensgefahr

Geldern Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Mann mit seinem Auto auf einer Gelderner Landstraße gegen einen Baum gekracht. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

(RP) Auf der Beerenbrouckstraße in Geldern hat es am Mittwoch einen schweren Unfall gegeben. Um 12.45 Uhr ist nach Angaben der Polizei ein Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei nach dem Aufprall in dem Wagen eingeklemmt gewesen, die Feuerwehr habe ihn befreit. Er ist demnach schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr. Mit einem Hubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht.