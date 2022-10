Seniorin auf Fahrt belästigt : Unbekannter entblößt sich in Geldern im Bus

Der Unbekannte nutzte den Schienenersatzverkehr Richtung Krefeld (Symbolbild). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Die Polizei sucht Fahrgäste, die am Donnerstagmorgen im Ersatzbus von Geldern Richtung Kempen gesessen haben. Unterwegs belästigte ein Mann eine Seniorin.

Das kommt auch nicht alle Tage vor: Ein Exhibitionist zog in Geldern jetzt tatsächlich in einem Bus „blank“. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, wie die Polizei berichtet.

Eine ältere Dame war gegen 10.10 Uhr am Busbahnhof in Geldern in den Ersatzbus Richtung Krefeld eingestiegen. Bekanntlich fährt der Niersexpress momentan nicht auf der Strecke und es wird ein Schienenersatzverkehr eingesetzt. Den wollte auch ein bislang Unbekannter nutzen, der kurz nach der Frau ebenfalls in die Bus einstieg.

Der Mann suchte sich einen Platz in der Nähe der älteren Dame und setzte sich dort direkt in ihr Blickfeld. Kurz nachdem der Bus abgefahren war, bemerkte die Seniorin entsetzt, dass der Mann sein Glied entblößt hatte und daran manipulierte.

Sie setzte sich daraufhin sofort um und stieg in Nieukerk wieder aus dem Bus. Der Sittenstrolch blieb sitzen und fuhr weiter Richtung Krefeld. Wo er ausgestiegen ist, ist bislang offen.

Die Frau verständigte später die Polizei und erstattete Anzeige. Offenbar war sie durch den Vorfall so perplex, dass sie nicht daran gedacht hatte, direkt im Bus die anderen Fahrgäste auf die Sache aufmerksam zu machen. Zu der Zeit seien noch mehrere Leute in dem Ersatzbus gewesen, so eine Polizeisprecherin. Die Seniorin gab an, dass den anderen vermutlich gar nicht aufgefallen sei, dass der Mann seine Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil gezeigt hatte.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Vor allem nach Fahrgästen, die auch mit im Bus gesessen haben und vielleicht Angaben machen können, wo der Unbekannte ausgestiegen ist.

Die Frau beschreibt den Mann als recht klein, mit mittellangen, dunklen und an den Seiten ergrauten Haaren. Bekleidet war er vermutlich mit einer dunklen Jacke.

Sollte der Unbekannte gefasst werden, könnte ihm eine empfindliche Strafe drohen. Denn Exhibitionismus wird mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet, was dann auch mit einer Eintragung ins polizeiliche Führungszeugnis verbunden ist.

Wer Hinweise zu der Person geben kann sollte sich an die Kripo Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 wenden.

