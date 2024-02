Kamera filmte den Vorfall Lkw streift geparkten Wagen in Geldern und fährt einfach weiter

Laut Polizei gibt es eine Videoaufnahme. Darauf ist zu sehen, wie gegen 9 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender mit einem Lkw samt Auflieger die Annastraße in Fahrtrichtung Neufelder Weg unterwegs war. Im Bereich eines Supermarktes wollte der Lkw nach links in die Vernumer Straße abbiegen. Dabei kollidierte der Auflieger allerdings mit einem weißen Ford Focus, der am Fahrbandrand abgestellt gewesen war. Der Wagen eines 36-jährigen Mannes aus Geldern wurde dadurch sowohl am Kotflügel wie am Außenspiegel beschädigt.