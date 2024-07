Bei Edeka am Ostwall Rückwärtsgang defekt – Lkw legt Verkehr in Geldern lahm

Auf den Betrieb des Supermarkts habe der Vorfall keinen Einfluss gehabt, so Terhoeven. Die Kunden hätten weiter auf den Parkplatz fahren können. Allerdings konnten sie auf dem Rückweg bis abends nur nach links Richtung „Schwarzes Pferd“ abbiegen. So ein Vorfall komme nicht alle Tage vor, so Terhoeven.