Projekt am Lise-Meitner-Gymnasium Bundestagspräsidentin lobt Gelderner Demokratieprojekt

Die Klasse hatte es mit ihrem Projekt zum Doppeljubiläum „175 Jahre Paulskirche und 75 Jahre Deutscher Bundestag“ beim Geschichtswettbewerb, den der Deutsche Bundestag zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung ausgelobt hatte, unter die besten fünf Klassen in Deutschland geschafft. Neben dem Preisgeld in Höhe von 250 Euro wird der Klasse 9a nun eine besondere Ehre zuteil: Ihr Wettbewerbsbeitrag – bestehend aus acht großen Infotafeln – wird in Teilen im Foyer des Deutschen Bundestages ausgestellt. „Ich möchte Euch allen herzlich danken, dass Ihr gemeinsam mit Euren Lehrkräften viel Zeit investiert habt, um Euch mit der Geschichte des deutschen Parlamentarismus zu befassen. Das ist keineswegs selbstverständlich, und die Ergebnisse haben mich sehr beeindruckt“, so Bas in ihrem Schreiben.