Bundeswettbewerb der politischen Bildung Lise-Meitner-Gymnasium gewinnt Preis für Atomkraft-Projekt

Große Freude am Lise-Meitner-Gymnasium: Die Klasse 10b hat mit ihrem Projekt zur Atomkraftdebatte im Politikunterricht 250 Euro für die Klassenkasse beim Bundeswettbewerb der politischen Bildung gewonnen. Mehr als 1900 Schulen nahmen an dem bundesweiten Wettbewerb in mehreren Kategorien teil, die 10b des Lise-Meitner-Gymnasiums schaffte es unter die „Top 5“ in ihrem Aufgabengebiet.