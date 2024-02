Tücher für Sternenkinder Ein Quantum Trost aus reiner Seide

Das Licht in der Kapelle des Liebfrauen-Berufskollegs in Geldern könnte nicht schöner sein. Ein gleißender Lichtstrahl trifft auf das Seidentuch, das von Schülern aus dem Fachbereich Gesundheit und Soziales in die Luft gehalten wird. Darauf abgebildet sind ein großer Regenbogen und über ein Dutzend Sonnen, die das Tuch als Bordüre zieren. Wolken, Schmetterlinge und Vögel sind auch noch zu sehen. „Ihr habt instinktiv Symbole gewählt, die Trost spenden“, sagt Martin Naton, Seelsorger im Clemens-Hospital in Geldern.