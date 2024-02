Exkursion der Liebfrauenschule Geldern Realschülerinnen zu Gast im Verteidigungsministerium

Einen besonderen Schultag erlebten die Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10 der Liebfrauenschule in Geldern: Im Rahmen einer von der Bundeswehr durchgeführten Exkursion konnten sie das Verteidigungsministerium und das Haus der Geschichte in Bonn besuchen. Unter der Leitung zweier Jugendoffiziere erfuhren die Schülerinnen viel über Sicherheitspolitik und die Aufgaben der Bundeswehr. Es gab auch die Gelegenheit, persönliche Fragen an die Jugendoffiziere zu richten: Haben weibliche Soldaten auch eine entsprechende Dienstbezeichnung? Wie verläuft eine übliche Arbeitswoche von Jugendoffizieren?