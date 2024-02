Am Bahnhof in Geldern Lichter aus – Unterführung und Niersforum im Dunkeln

Die Stadtwerke Geldern haben sich das Problem daraufhin am Dienstag vor Ort angesehen und den Fehler schnell gefunden. „Ein Leitungsschutzschalter hat ausgelöst“, teilten die Stadtwerke mit. Es war also lediglich die „Sicherung rausgeflogen“. Die Anlage konnte schnell wieder in Betrieb genommen werden und die Lichter brannten auch bei einer weiteren Nachkontrolle am Mittwochmorgen noch. Mit einer Ausnahme: „Eine Leuchte direkt vor den Bahngleisen, neben dem Fahrradständer am Finanzamt ist noch aus“, schreiben die Stadtwerke. Diese soll bereits in Kürze repariert werden.