Geschwister-Scholl-Schule in Geldern : Lehrer nehmen endgültig Abschied

Das gesamte Kollegium und auch Lehrer im Ruhestand kamen zum Abschiednehmen an der Geschwister-Scholl-Schule zusammen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Veert Es war ein Tag der Erinnerung für das Kollegium der Geschwister-Scholl- Schule. Die Hauptschule in Veert schließt nächste Woche nach 52 Jahren für immer ihre Türen, bleibt aber ein Ort der Bildung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jonas Krüger

Nach 52 Jahren wird die Geschwister-Scholl-Hauptschule nächsten Freitag endgültig geschlossen. In das Gebäude ziehen soll danach die Realschule an der Fleuth. Vergangenen Freitag trafen sich das Lehrerkollegium und viele ehemalige Lehrer, um sich von ihrer Schule offiziell zu verabschieden.

„Heute ist ein Tag des Abschiednehmens, aber auch ein Tag der Erinnerung“, erklärte der langjährige Schulseelsorger und Pastoralreferent Matthias Ueberfeld. Erinnerung an all die schönen Momente und Aktionen in den vergangen Jahren. Vergangenen Donnerstag zum Beispiel pflanzten die Lehrer gemeinsam mit den Entlassschülern weiße Rosen im Veerter Pastoratsgarten. Oder am Dienstag, als die Schulleitung zu ihrem letzten „Tag der offenen Tür“ einlud, was zu einem großen Wiedersehen für alle ehemaligen Schüler, Eltern und Lehrer wurde.

Info 52 Jahre Schüler in Veert unterrichtet Geschichte Gegründet wurde die Geschwister-Scholl-Schule in Veert im Jahr 1967, also vor 52 Jahren. Der Bibelvers „Weil du kostbar bist und wertvoll“ war über viele Jahre der Leitspruch der Hauptschule.

Für Matthias Ueberfeld ging es aber auch um das Gedenken an die schon verstorbenen Kollegen, denen mit einer Schweigeminute und einer Diashow gedacht wurde. Ueberfelds Meinung nach solle man all diese Erinnerungen nutzen, um etwas Neues zu schaffen. Deshalb erhielten die Lehrer zum Abschied, neben einer CD mit Bildern des Kollegiums, auch mehrere Buntglasscherben aus den Restbeständen der Schule. „Schaffen Sie ein neues Mosaik“, sagte Matthias Ueberfeld abschließend.

Auch für Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser wird das Erbe der Geschwister-Scholl-Schule weiterleben. Denn die Kompetenzen in puncto Offenheit und Inklusion wurden an die vielen Generationen von Schülern weitervermittelt, wie er sagte. Vielen Jugendlichen konnte außerdem dank des engen Kontakts zu den Arbeitgebern aus der Region und den ausführlichen Programmen zur Berufsfindung der Start in einen neuen Lebensabschnitt ermöglicht werden. „Wir haben jeden Schüler mit den uns vorhandenen Ressourcen bestmöglich gefördert“, so Rektor Alfred Scholten.