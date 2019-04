Geldern : Geldern legt Wert auf gerechten Handel

Geldern Nur wenige Monate nach dem Anstoß für die Initiative, Geldern zur Fairtrade-Stadt zu machen, hat sich viel getan. Supermärkte, Sportgeschäfte, Cafés und Restaurants, Schulen und Kirchen machen bereits mit und bieten Produkte an.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Wer im „Lieber unverpackt“ einen Smoothie trinkt, der kann sich sicher sein, dass die Bananen fair gehandelt wurden. Das heißt, dass Bauern in Ecuador oder Costa Rica einen bestimmten Preis für ihre Produkte bekommen. Damit mehr Läden Fairtrade-Produkte anbieten, hat sich im vergangenen Jahr eine Initiative gegründet, die Geldern zur „Fairtrade-Town“ machen will. In knapp vier Monaten hat die Steuerungsgruppe um Hubertus Heix alle Anforderungen erfüllt.

Was nötig ist, damit eine Stadt als Fair-Trade-Town zertifiziert wird, hängt auch von ihrer Größe ab. Bei Geldern mit knapp 35.000 Einwohnern sind es vier Gastronomiebetriebe, acht Einzelhändler und je ein Verein, eine Kirche und eine Schule, die mitmachen müssen. Mittlerweile beteiligen sich knapp 30 Geschäfte, Einrichtungen und Vereine in Geldern und bieten fair gehandelte Produkte an. Beim Kiosk Brey-Widlund am Kapellener Markt gibt es fairen Kaffee und Honig, bei Intersport Dorenkamp können Sportfreunde einen Fußball der Marke Derbystar kaufen, der unter fairen Bedingungen produziert wurde. Voraussetzung ist bei allen Läden, dass die Produkte das blau-grüne Fair-Trade-Siegel tragen.