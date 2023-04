Geld vom Land für Sport im Kreis Kleve 155.000 Euro für Fitness-Park Geldern

Konkret gefördert werden die Errichtung oder Erweiterung von Outdoor-Fitnessanlagen in Rheurdt, Rees, Kalkar, Goch, Issum, Geldern und Kevelaer, die Aufstellung eines Boulderblocks in Uedem, die Anschaffung von Outdoor-Ffitnessgeräten in Wemb, Kleve, Kranenburg und Winnekendonk, ein neuer Trimm-Dich-Pfad in Emmerich, ein Bewegungsparcours in Kleve, ein rutschfester Fitnesssportboden und eine Beachvolleyballanlage in Goch sowie ein Outdoor-Fitnesspfad in Wankum.