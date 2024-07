Lagerräume zum Mieten Das bietet der neue Garagen-Park in Veert

Wohin mit dem Wohnmobil? Oder auch mit Sachen, die man sich über die Jahre zusammengekauft hat? In Veert gibt es dafür jetzt eine praktikable Lösung. Insgesamt 29 neue Lagerräume gibt es an der Walbecker Straße. Die können genau für solche Platzprobleme gemietet werden. Philipp Elser hält einen Plan in der Hand und erklärt das Konzept. Das Besondere ist, dass die Lagerräume individuell vergrößert werden können, sowohl in der Breite als auch in der Länge. Die Standardgröße ist 3,50 Meter mal acht Meter. Die Raumhöhe liegt bei mindestens vier Metern, die Torhöhe bei 3,50 Meter.