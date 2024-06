U20-NRW-Meisterschaften im Poetry Slam Wettstreit der Nachwuchs-Poeten in Geldern

Seit 2011 veranstaltet der Kunstverein Gelderland die Stadtmeisterschaften im Poetry Slam in Geldern, in diesem Jahr zum zwölften Mal. Im Vergleich zum Ruhrgebiet ist die Szene jedoch eher klein. Aber es gibt sie. Der bekannte Stand-up-Comedian und Moderator Till Reiners („Happy Hour“), der in Geldern auf dem Friedrich-Spee-Gymnasium Abi gemacht hat, ist früher als Poetry Slammer aufgetreten. Auch der bekannte Slammer, Buchautor und Comedian Sebastian 23 kommt vom Linken Niederrhein – aus Sonsbeck. „Es gibt hier ein kleines Nest“, meint Inge Ruhs, Vorsitzende des Kulturkreises.