Geldern : Kunstwerk vom alten Finanzamt steht am Bauhof

Kunstwerk vom alten Finanzamt steht am Bauhof

Das Kunstwerk an seinem alten Platz am Südwall. Foto: Verena Kensbock

Geldern Lange stand das Werk des Künstlers Friedel Denecke vor dem alten Finanzamt in Geldern, doch für den Bau eines neuen Hotels musste es verschwinden.

(veke) Das Kunstwerk, das viele Jahre auf der Grünanlage vor dem alten Finanzamt am Südwall stand, ist derzeit am Gelderner Bauhof deponiert. Das teilte Stadtsprecher Herbert van Stephoudt mit. Ein neuer Standort für den Betonblock mit Stahlkonstruktion sei noch nicht gefunden, so van Step­houdt.